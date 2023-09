Colombia, concluso a Caracas nuovo round di negoziati con l'Eln

Il governo della Colombia e la guerriglia dell'Esercito di Liberazione Nazionale (Eln) hanno concluso oggi in Venezuela il quarto ciclo di negoziati di pace con l'annuncio dei cosiddetti "Accordi di Caracas".

Il documento reso pubblico attraverso un comunicato congiunto annuncia, al termine di tre settimane di negoziati, il raggiungimento di due accordi puntuali per la realizzazione di "azioni umanitarie" e per la creazione di zone denominate "critiche" dove verrà messo in pratica il cessate il fuoco bilaterale e l'avvio di progetti di sviluppo sociale.

Il capo delegazione dell'Eln, Paolo Beltran, ha sottolineato che "sebbene non sono stati ancora risolti i problemi di fondo vengono affrontati almeno i problemi di sviluppo sociale più urgenti".

Beltran ha denunciato che "ci sono settori che non vogliono cambiamenti" ha rivolto un appello a "accompagnare il processo di pace".

Il rappresentante del governo, Otti Patiño, ha sottolineato da parte sua il raggiungimento di un'intesa sul cessate il fuoco e su azioni umanitarie "che devono condurre alla conclusione del conflitto armato".

I negoziati di pace tra il governo colombiano e l'Eln sono stati riallacciati a ottobre del 2022 con l'insediamento del presidente Gustavo Petro e hanno registrato precedentemente altri tre round tenuti nell'ordine in Venezuela, Messico e Cuba.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA