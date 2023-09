Guatemala: migliaia in piazza per sostenere Arevalo

Circa 4.000 guatemaltechi sono scesi in piazza nelle ultime ore per manifestare contro il "colpo di Stato" denunciato dal presidente eletto Bernardo Arevalo, che accusa la Procura generale di aver messo in atto un piano per impedirne l'insediamento a gennaio.

La protesta ha avuto luogo nella piazza centrale della capitale, davanti alla sede del governo presieduto dal presidente uscente Alejandro Giammattei, riportano i media locali.

A cinque mesi dal suo insediamento, Arevalo ha accusato di golpe, tra gli altri, la procuratrice generale Consuelo Porras.

La stessa Procura nei giorni scorsi ha sospeso la personalità giuridica del suo movimento progressista Semilla.

Alla vigilia delle dimostrazioni, una petizione digitale con oltre 100mila firme è stata consegnata alla procura per chiedere le dimissioni di Porras.



