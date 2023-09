Il Perito Moreno argentino tra le meraviglie del mondo del 2023

Il ghiacciaio Perito Moreno, nella Patagonia argentina, è stato inserito nella lista delle Sette Meraviglie del Mondo nel 2023 della prestigiosa rivista statunitense Condé Nast Traveler.

"Se vedi un solo ghiacciaio in tutta la tua vita, assicurati che sia il Perito Moreno", ha scritto nella sua rassegna il critico della rivista Aaron Millar, vero e proprio guru mondiale del turismo d'elite. Meta unica al mondo, che attrae centinaia di migliaia di turisti fino alle latitudini più estreme dell'America del Sud, il ghiacciaio patagonico "emana un potere naturale e selvaggio", ha aggiunto Millar nella sua rassegna.

Con i suoi 60 metri di altezza e una facciata ininterrotta di oltre cinque chilometri, questa straordinaria cattedrale plasmata dalla natura è incastonata a sua volta in un parco naturale che la protegge e preserva insieme alla più grande calotta glaciale del mondo dopo l'Antartide. Si tratta del 'Parque de Los Glaciares' della provincia di Santa Cruz, che comprende anche le località di El Calafate ed El Chaltén, dove si trovano le principali infrastrutture turistiche, punto di partenza ideale per qualsiasi escursione nella riserva.



