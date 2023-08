Lula, 'i Brics più forti del G7.Il mondo non sarà più lo stesso'

Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva ha dichiarato che il gruppo dei Brics, a cui nel 2024 sono stati invitati ad aderire altri sei Paesi, è "più forte del G7".

Nella sua diretta settimanale sui social, Lula ha affermato che l'ingresso di Arabia Saudita, Argentina, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran renderà il gruppo "più potente, più forte e più importante".

"Penso che il mondo non sarà più lo stesso. I Brics oggi sono più forti del G7", ha dichiarato il leader progressista, ricordando che il blocco rappresenta circa il 32% del pil mondiale, contro il 29% del G7.

Il presidente ha poi insistito sulla sua proposta di istituire una valuta di riferimento per sostituire il dollaro nelle transazioni commerciali ed ha citato l'esempio dell'euro.

"Gli europei hanno creato l'euro. Non è contro il dollaro, è a favore del Brasile, e del commercio brasiliano", ha evidenziato.





