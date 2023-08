Lula, 'Dilma è innocente, bisogna riparare al suo impeachment'

Alla luce della decisione della giustizia brasiliana di archiviare l'azione contro l'ex capo di Stato, Dilma Roussef (Pt), per le 'pedaladas fiscais' ovvero le accuse di illeciti amministrativi che diedero luogo al suo impeachment nel 2016, il presidente Luis Inacio Lula da Silva (suo compagno di partito) ora vuole approfondire su come "riparare ad una cosa giudicata" ma che nella realtà "non è accaduta". Ne ha parlato in una conferenza stampa in Angola.

"Dilma è stata assolta. E ora discuterò come fare per riparare i suoi diritti politici. Ho bisogno di sapere come si ripara ad una cosa giudicata, ma che non è avvenuta", ha affermato Lula.

Scherzando il leader ha aggiunto: "Se vuole tornare ad essere presidente, chiudo il mio mandato".



