Lula, il cambiamento climatico è colpa dei Paesi ricchi

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha affermato oggi al vertice dei Brics che i Paesi ricchi sono i principali responsabili del cambiamento climatico ed ha chiesto maggiori finanziamenti.

"È molto difficile combattere il cambiamento climatico mentre molti Paesi in via di sviluppo sono ancora alle prese con la fame. I responsabili delle emissioni di carbonio sono stati coloro che hanno fatto la rivoluzione industriale", ha affermato il leader progressista, secondo cui vanno "valorizzati gli Accordi di Parigi e la Convenzione sul clima invece di esternalizzare le responsabilità al Sud del mondo".

"Affinché le promesse dei Paesi ricchi siano mantenute, i finanziamenti per il clima devono essere veramente nuovi e aggiuntivi rispetto ai finanziamenti per lo sviluppo", ha aggiunto Lula durante il suo discorso a Johannesburg.



