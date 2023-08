La siccità provoca ingorghi di navi nel Canale di Panama

La siccità sta creando un ingorgo delle navi nel Canale di Panama: secondo le autorità locali, sono almeno 134 le imbarcazioni in attesa di potervi transitare.

Il Canale - che collega gli oceani Pacifico e Atlantico e dal quale ogni anno passano tra le 13mila e le 14 mila navi - ha applicato misure di risparmio idrico nelle sue operazioni dal 3 gennaio di quest'anno.

Già a febbraio, in una pubblicazione sul suo sito web, aveva messo in guardia dalle sfide poste alle sue infrastrutture dalla stagione secca.



