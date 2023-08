Con oltre il 30% di schede scrutinate in Ecuador, Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana risulta in testa alla corsa per la presidenza col 33,34%, seguita da Daniel Noboa dell'alleanza Adn al 24,35%, e da Christian Zurita, sceso in pista per Construye dopo l'omicidio di Fernando Villavicencio, al 16,1%. Questi primi risultati profilano la necessità di un secondo turno.



