Perù, bus cade in una scarpata: almeno 13 morti e 5 feriti

Almeno 13 persone sono morte e altre cinque rimaste gravemente ferite in Perù quando un autobus è caduto da un precipizio su una strada delle Ande, hanno annunciato le autorità locali.

L'incidente è avvenuto sabato mattina sulla superstrada Los Libertadores. Il mezzo stava portando circa 50 passeggeri dalla cittadina andina di Vilcashuaman a Lima. Si è ribaltato ed è precipitato per 200 metri nella regione di Huancavelica, nel sudest del Paese sudamericano. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti polizia e vigili del fuoco per recuperare i corpi delle vittime. I feriti sono stati trasferiti in ospedale nel comune di Pisco.

Gli incidenti stradali sono frequenti in Perù, dovuti in particolare alla velocità eccessiva e alla cattiva manutenzione delle carreggiate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA