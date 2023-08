Ecuador: comizi finiti con omaggi bipartisan a Villavicencio

La campagna elettorale in Ecuador, a due giorni dalle presidenziali, si è conclusa con una serie di omaggi da parte di tutti i candidati a Fernando Villavicencio, il politico centrista del movimento Construye assassinato la scorsa settimana.

La cerimonia più toccante si è svolta nella capitale, Quito, dove una folla di simpatizzanti, familiari e amici ha partecipato a una messa con rose, lancio di palloncini bianchi e canzoni in onore del compianto giornalista. Tra i presenti, indossando un giubbotto antiproiettile e un casco, c'era anche Christian Zurita, il collega e amico di Villavicencio che ora lo sostituirà nella corsa presidenziale. L'evento si è svolto sotto lo sguardo di agenti delle operazioni speciali armati in cima al palco e cecchini appostati dagli edifici adiacenti. Il Paese sudamericano sta affrontando un'ondata di violenza legata in particolare alle organizzazione criminali del traffico di droga.





