Corte ordina la violazione del segreto bancario di Bolsonaro

Il giudice della Corte suprema brasiliana (Stf), Alexandre de Moraes, ha disposto la violazione del segreto fiscale e bancario dell'ex presidente Jair Bolsonaro e di sua moglie, Michelle. La decisione accoglie una richiesta della polizia federale nell'ambito delle indagini sulla presunta vendita illegale e il successivo riacquisto di gioielli e altri oggetti di lusso donati dall'Arabia Saudita a Bolsonaro quando era al governo.

Nel caso è coinvolto, tra gli altri, l'ex assistente di Bolsonaro, il tenente colonnello Mauro Cid, attualmente in carcere. Sarebbe stato quest'ultimo a vendere all'estero i regali ricevuti dall'allora capo dello Stato nei suoi viaggi ufficiali.

L'avvocato di Cid, Cezar Bitencourt, ha intanto reso noto che il suo cliente potrebbe firmare una delazione premiata in cui affermerebbe di avere solo eseguito gli ordini e scaricando su Bolsonaro un eventuale accusa per appropriazione indebita.





