Orrore in Messico per il brutale assassinio di 5 giovani

Forte commozione in Messico per la tragica fine di un gruppo di giovani tra i 19 e i 22 anni, scomparsi dall'11 agosto a Lagos de Moreno, nella regione di Altos de Jalisco: foto e video trapelati sui social mostrerebbero i cinque amici mentre vengono brutalmente assassinati.

La procuratrice speciale per le persone scomparse, Blanca Trujillo, ha sottolineato che le famiglie hanno riferito che, in base alle immagini analizzate, potrebbero essere proprio loro.

Nel terrificante filmato trasmesso sul web si vedono le vittime picchiate e legate: l'ambientazione è una specie di patio e tutto si svolge di notte. I giovani sono stati apparentemente costretti a picchiarsi a vicenda e uno di loro sarebbe stato addirittura obbligato a uccidere i propri compagni.

Secondo gli inquirenti, è probabile che nel sequestro sia coinvolta la criminalità organizzata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA