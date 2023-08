Lula, le parole di Biden sono musica per le mie orecchie

Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, hanno discusso degli effetti del cambiamento climatico e delle politiche per il mondo del lavoro ieri in una conversazione telefonica di 30 minuti: lo comunica il Palacio do Planalto (sede del governo brasiliano) in una nota.

"È la prima volta che ho a che fare con un presidente interessato ai lavoratori. Le sue politiche e i suoi discorsi sul mondo del lavoro suonano come musica per le mie orecchie e sicuramente insieme potremo ispirare altri governanti a guardare alle questioni dei lavoratori", ha commentato Lula.

I due capi di Stato hanno discusso dell'iniziativa congiunta per promuovere il lavoro dignitoso nell'economia, che porteranno alla prossima Assemblea generale dell'Onu a settembre. Lula e Biden vogliono contare sulla partecipazione di rappresentanti dei movimenti sindacali e dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Secondo il Planalto, Lula ha anche riferito nel dettaglio le discussioni affrontate nel vertice regionale sull'Amazzonia svoltosi a Belém la scorsa settimana.



