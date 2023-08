Ecuador: accolta la candidatura del sostituto di Villavicencio

Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) dell'Ecuador ha approvato la candidatura di Christian Zurita, alle presidenziali di domenica, in sostituzione di Fernando Villavicencio, il candidato centrista del movimento Construye assassinato la scorsa settimana.

La candidatura del giornalista, amico e collega di Villavicencio, era stata impugnata dal partito di sinistra Revolución Ciudadana, legato all'ex presidente ecuadoriano Rafael Correa (in carica dal 2007 al 2017).

Revolución Ciudadana sosteneva che Zurita fosse già iscritto anche al partito Reto e la sua candidatura dovesse quindi essere impedita perché la legge elettorale non consente la doppia appartenenza a diverse correnti politiche.

La presidente del Cne, Diana Atamaint, aveva però anticipato che l'iscrizione di Zurita a Reto era stata fatta a sua insaputa ed era quindi da ritenersi non valida.

Il giornalista è stato scelto al posto di Villavicencio domenica scorsa, sull'onda della commozione suscitata dall'omicidio del collega. Zurita aveva collaborato con Villavicencio a numerose inchieste giornalistiche che denunciavano il narcotraffico e la corruzione nel Paese.



