Covid, Bolsonaro paga multe per non aver messo la mascherina

L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha depositato in tribunale 913mila reais (poco meno di 170 mila euro) per il pagamento delle multe ricevute in Brasile per non aver indossato la mascherina durante la pandemia di coronavirus.

A multare l'ex leader di destra, all'epoca, era stato l'allora governatore dello Stato di San Paolo, Joao Doria, suo feroce oppositore. Le multe ricevute da Bolsonaro sono sette, due nel 2021 e altre cinque l'anno scorso.

Il pagamento di Bolsonaro avviene lo stesso giorno in cui l'attuale governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas, vicino all'ex presidente, ha inviato un disegno di legge all'assemblea legislativa di San Paolo (Alesp) che prevede l'amnistia per le multe inflitte dal governo statale a persone e aziende che hanno violato le restrizioni sanitarie imposte nello Stato durante l'emergenza Covid.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA