Ecuador: Gonzalez, 'non lascerò che muoia eredità Villavicencio'

"Non lascerò che l'eredità di Fernando muoia": lo ha detto la 36enne Andrea Gonzalez a proposito del candidato centrista alla presidenza dell'Ecuador, Fernando Villavicencio, ucciso con tre colpi di pistola alla testa, una settimana fa, all'uscita di un comizio a Quito.

"Ora indosso un giubbotto antiproiettile 24 ore su 24", ha aggiunto la giovane ambientalista, che era stata scelta come vice di Villavicencio e che ora lo sarà del suo sostituto, il giornalista Christian Zurita.

"Siamo totalmente sicuri che questo sia un assassinio politico, più che delle gang e del crimine organizzato", ha aggiunto Gonzalez in un'intervista alla Bbc.

"Tre giorni prima del dibattito Fernando aveva detto chiaramente di avere informazioni molto delicate che avrebbero cambiato il modo in cui stavano andando queste elezioni. Quelle informazioni non sono mai arrivate alla luce", ha continuato l'esponente del Movimiento Construye, quando mancano appena quattro giorni al ballottaggio delle presidenziali nella nazione sudamericana.

Inizialmente il suo partito voleva che succedesse lei a Villavicencio come candidata alla presidenza, ma in seguito i dirigenti hanno deciso di desistere temendo che potesse essere squalificata dalla giustizia elettorale, poiché era già registrata come candidata alla vicepresidenza. Una candidatura che conserverà, ma stavolta al fianco di Zurita, collega e amico di Villavicencio, il cui nome continua ad essere stampato sulle schede elettorali.

"Sento molto peso sulle mie spalle", ha confidato Gonzalez, che insieme a Zurita cercherà di onorare il lascito del politico defunto, divenuto noto per le sue incessanti denunce giornalistiche contro il narcotraffico e la corruzione, in un Paese dove la crisi di sicurezza corre ormai senza freni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA