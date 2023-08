Argentina: primarie presidenziali, Fernandez giunto ai seggi

Il presidente uscente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha votato stamani poco dopo le 10 locali (le 15 italiane) a Buenos Aires in occasione delle elezioni presidenziali primarie. I seggi sono aperti dalle 8 alle 18 locali (dalle 13 alle 23 italiane) per 35,4 milioni di cittadini dai 18 ai 70 anni di età.

Tra i primi a votare anche il ministro dell'Economia, Sergio Massa, candidato della coalizione di governo, Union por la Patria.

Dalle Primarie aperte simultanee e obbligatorie (Paso) di oggi emergeranno i candidati (27 i nomi in corsa, un record) che si disputeranno la presidenza alle elezioni generali del 22 ottobre, quando saranno decisi anche una parte dei seggi della Camera (130), del Senato (24) e del Parlamento del Mercosur (43).



