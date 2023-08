È messicana la birra più esportata al mondo: lo dicono varie classifiche internazionali, secondo cui la 'cerveza' ha superato anche la bevanda ambrata olandese, che negli ultimi anni risultava la più venduta a livello globale.

Solo nel 2022, il Messico ha venduto 5.400 milioni di dollari di birra, pari al 34% delle vendite totali sul pianeta, che ammontano a 16.439 milioni di dollari, secondo il rapporto del Centro per il commercio internazionale.

I Paesi Bassi si sono piazzati al secondo posto della classifica, rappresentando il 12,45% delle vendite nel mondo lo scorso anno.

Gli Stati Uniti sono il mercato principale per la birra messicana, secondo il Beer Institute, e le esportazioni verso il Paese vicino sono aumentate del 46% tra il 2016 e il 2022, passando da 682,3 a 996,4 milioni.

In base alle statistiche, solo tra gennaio e maggio gli americani hanno acquistato l'80% della birra che consumano dal Messico.

L'egemonia della birra messicana si riflette nel fatto che Corona è tra i due marchi più preziosi al mondo, sebbene Heineken l'abbia recentemente detronizzata dal primo posto.





