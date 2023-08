Scontri tra manifestanti e polizia nel centro di Buenos Aires

Il corteo indetto per oggi a Buenos Aires da organizzazioni di sinistra per protestare contro la morte del militante e fotoreporter indipendente Facundo Molares è sfociato in scontri tra manifestanti e polizia nel pieno centro della capitale.

Un piccolo gruppo di persone si è separato dal corteo proprio nel momento in cui la manifestazione - a cui partecipavano organizzazioni come il Polo Obrero, il Movimento Teresa Rodriguez, e Barrios de Pie - si stava concludendo, e ha iniziato un lancio di pietre contro un cordone della polizia.

Gli agenti hanno risposto a loro volta caricando il corteo e scatenando fughe di manifestanti e scene di caos nel cuore della città.

Molares, 47 anni e un passato anche come guerrigliero delle Farc colombiane, ha avuto un infarto giovedì notte mentre veniva immobilizzato a terra dalla polizia intervenuta per disperdere una manifestazione di un centinaio di persone attorno all'iconico obelisco del centro della capitale.



