Via i contanti, a Cuba la benzina si compra solo con la carta

Le autorità cubane hanno deciso di eliminare l'acquisto di benzina in contanti: si potrà comprare solo con carte magnetiche. Il processo inizierà a settembre e sarà progressivo.

"Dal 1 settembre al 31 ottobre, l'eliminazione del contante come mezzo di pagamento nelle stazioni di servizio del Paese inizierà gradualmente", ha riferito la statale Corporación Cimex.

I clienti potranno utilizzare, a loro scelta, diversi metodi di pagamento elettronico, come carte con chip, carte a banda magnetica nazionali e internazionali che operano nel Paese. Così come carte prepagate usa e getta e chip card ricaricabili. Cimex non ha spiegato i motivi del cambiamento.



