Venezuela vieta la sigaretta elettronica, 'salute va garantita'

Sigarette elettroniche proibite in Venezuela: lo ha deciso il ministero della Salute, che ha emesso una risoluzione in cui si vieta la produzione, la distribuzione, la commercializzazione e l'uso di 'vapers' e prodotti simili nel Paese.

Il divieto, secondo il ministero, tiene conto che "la salute è un diritto fondamentale" e "obbligo dello Stato, che la garantirà nell'ambito del diritto alla vita", promuovendo e sviluppando "politiche finalizzate all'innalzamento della qualità della vita, del benessere collettivo e dell'accesso ai servizi".

Il governo di Nicolas Maduro ha aggiunto che "tutte le persone, in generale e indistintamente, hanno il diritto alla tutela della salute, e il dovere di partecipare attivamente alla sua promozione e difesa, e di osservare le misure igienico-sanitarie stabilite dalla legge".

Il ministero ha inoltre spiegato che studi e sperimentazioni cliniche di medici e scienziati sono giunti alla conclusione che le sigarette elettroniche e altri prodotti equivalenti "contengono sostanze potenzialmente tossiche e dannose per la salute, aumentano il rischio di malattie cardiache, disturbi polmonari, tra altre patologie".



