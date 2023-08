Petro si difende, 'non ho mai usato i soldi dei narcos'

Il presidente colombiano, Gustavo Petro, commentando le rivelazioni agli inquirenti del figlio Nicolas, secondo il quale una parte dei soldi provenienti da un cartello della droga è confluita nella sua campagna elettorale, ha affermato di dover rispondere solo al "popolo".

"Questo governo finirà sulla base del mandato popolare e di nessun altro. Ed è bene che in Colombia sia chiaro: non c'è nessuno che possa porre fine a questo governo, se non il popolo stesso", ha detto Petro, che ha negato le accuse a suo carico.

"Se fosse vero, questo presidente dovrebbe andarsene adesso, perché io non sono (Alvaro) Uribe, non sono (Juan Manuel) Santos, non sono (Iván) Duque, non sono nessuno di quelli che sono passati. Io vengo da un altro modo di intendere le cose, da qualcosa di diverso, da un'altra storia, da un'altra realtà e da un'altra sensibilità", ha aggiunto il leader progressista.





