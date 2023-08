In Argentina la svalutazione continua a galoppare

Il dollaro in Argentina continua la sua ascesa nonostante gli sforzi del ministro dell'Economia, Sergio Massa, di evitare una ulteriore svalutazione del peso a meno di due settimane dallo svolgimento delle elezioni primarie dove è candidato per la coalizione peronista.

Con questo obiettivo ma con scarso successo Massa ha presentato la settimana scorsa un pacchetto di misure che restringono ulteriormente l'accesso al mercato dei cambi.

Presi di mira in questo caso gli importatori, gli unici oggi a cui era ancora permesso comprare dollari al prezzo ufficiale.

Nonostante questo il biglietto verde ha continuato la sua scalata principalmente nel mercato nero, dove ha toccato i 560 pesos per un dollaro contro i 280 del cambio ufficiale, un nuovo record assoluto. Al centro dell'attenzione sono finite quindi adesso anche le cosiddette "cuevas" (letteralmente 'grotte'), la case di cambio clandestine dove è ancora possibile acquistare e vendere dollari al doppio del valore ufficiale.

Colpite anche le operazioni di compravendita di titoli di stato in pesos che, fino a ieri, attraverso meccanismi neanche tanto complessi potevano poi essere rivenduti in dollari a un prezzo vicino a quello del mercato nero.

Il governo parla delle nuove misure come "munizioni di grosso calibro" nella guerra contro la svalutazione ma la realtà sembra far riferimento piuttosto a pallottole spuntate.

Secondo gli analisti locali l'ultima ascesa del dollaro di fatto sarebbe legata al contenuto del recente accordo siglato da Massa con il Fondo Monetario Internazionale per la restituzione del debito di 45 miliardi contratto nel 2018. Nell'accordo si parla infatti di avviare un percorso di svalutazione controllata dopo le primarie del 13 agosto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA