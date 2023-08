Costa Rica, presidente Chaves indagato per traffico di influenze

La Procura del Costa Rica ha aperto un'indagine contro il presidente Rodrigo Chaves e diversi membri del Governo per "traffico di influenze", dopo che un uomo d'affari ha presentato una denuncia contro il Chaves.

Il presidente costaricano è indagato per presunte influenze sulle procedure di divorzio e custodia dei figli dell'uomo d'affari Leonel Baruch, che ha presentato una denuncia il 25 luglio. Baruch è presidente della banca costaricana Corporación Bct e membro del consiglio d'amministrazione del media Cr Hoy, criticato da Chaves. Nel mirino della Procura ci sono anche il ministro delle Comunicazioni, Jorge Rodriguez, il consigliere presidenziale Gabriel Vargas, il presidente esecutivo dell'Istituto nazionale delle donne Adilia Caravaca Zuñiga e l'ex moglie di Baruch, Yafit Ohana. L'uomo d'affari afferma che la sua ex consorte ha ricevuto un trattamento preferenziale dal Governo dopo aver contribuito a creare un video sui social media utilizzato dal ministro delle Finanze, Nogui Acosta, per denunciare un caso di sospetta evasione fiscale. In Costa Rica il reato di traffico d'influenze è punibile con la reclusione da due a cinque anni. La Procura non ha fornito ulteriori informazioni, sottolineando che il caso è in "fase privata".

Questa indagine è la seconda aperta contro Chaves in meno di un mese. Il 17 luglio è stato indagato per "abuso di potere" per "sospetto reato di influenze sui conti pubblici".



