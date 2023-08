Panama: oltre 248 mila migranti passati dal Darien, è record

Sono già quasi 250 mila i migranti che nel 2023 hanno attraversato la giungla di Darien, al confine tra Colombia e Panama, diretti negli Stati Uniti: lo riferiscono le autorità panamensi per la migrazione, secondo cui fino a domenica scorsa si è superata la cifra record di 248 mila persone, un numero superiore a quello registrato in tutto il 2022.

La maggior parte di questi migranti proviene dal Venezuela (oltre 100 mila, secondo i dati ufficiali) e il 21% di loro sono minori, è stato precisato.

Il ministro alla Sicurezza del Panama, Juan Manuel Pino, ha recentemente avvertito che a questo ritmo circa 400.000 migranti attraverseranno il Darién nel corso dell'anno.

La frontiera naturale del Darién, lunga 266 km e con una superficie di 575.000 ettari, è diventata un corridoio per i migranti che cercano di raggiungere gli Usa dal Sud America attraverso l'America centrale.

L'itinerario viene affrontato nonostante il fatto che questa giungla sia piena di molteplici pericoli, come animali selvatici, fiumi in piena e organizzazioni criminali che li derubano o chiedono di farsi pagare per guidarli nel loro viaggio.



