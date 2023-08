Lula, 'al vertice sull'Amazzonia ci prenderemo cura del pianeta'

Al vertice sull'Amazzonia, della prossima settimana a Belem, "ci prenderemo cura del nostro pianeta. E chi non crede che le cose si stiano mettendo male, basta che guardi quello che sta accadendo nel mondo". Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, nella sua diretta settimanale sui social, ha parlato del summit organizzato per l'8 e 9 agosto, che riunirà gli otto leader dell'Organizzazione del trattato di cooperazione amazzonica (Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela), a cui si aggiungeranno i capi di stato e di governo della Repubblica del Congo e della Repubblica democratica del Congo, che custodiscono il cuore verde dell'Africa, e quello dell'Indonesia, "il Paese che ha più foreste nella regione asiatica".

"A questo incontro inizieremo a preparare una proposta per la Cop28, negli Emirati Arabi", ha aggiunto Lula, anticipando che il vertice di Belem riunirà "più di 5mila persone", tra "intellettuali, scienziati, ricercatori e ambientalisti, per costruire un progetto solido da presentare al mondo".



