A Glencore il 100% della miniera di rame e oro Mara in Argentina

La holding del settore minerario Glencore ha annunciato oggi l'acquisizione del 100% delle azioni del progetto estrattivo di oro e rame denominato 'Mara', nella provincia argentina di Catamarca. Si legge in un comunicato della compagnia con sede in Svizzera, che riferisce di aver rilevato il pacchetto azionario di maggioranza di Pan American, equivalente al 56,25%, ad un prezzo di 475 milioni di dollari.

Glencore era già in possesso del restante 43,75% dopo aver acquisito ad ottobre il pacchetto di azioni in mano alla statunitense Newmont e alla canadese Yamana Gold.

La miniera, si legge nella nota, ha riserve stimate in 5,4 milioni di tonnellate di rame e 7,4 milioni di once d'oro ed è considerata come "uno dei progetti di rame a più bassa intensità di capitale al mondo".



