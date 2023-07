L'attività economica in Messico nel secondo trimestre 2023 segna una crescita del 3,6% sull'anno e dello 0,9% rispetto al trimestre precedente, con una tendenza che si registra in aumento per nove trimestri di fila, secondo i dati ufficiali.

A guidare la crescita è il settore terziario, +4,1%; seguito da quello industriale e manifatturiero, +2,6%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA