Bolsonaro, 'raccolti oltre 17 milioni di real a mio sostegno'

I supporter dell'ex presidente Jair Bolsonaro in Brasile hanno raccolto oltre 17 milioni di real (circa 2,3 milioni di euro) per sostenere il leader ultraconservatore. Lo ha annunciato lo stesso Bolsonaro ad un evento organizzato dalle donne del Partito Liberale, a cui ha partecipato con la moglie Michelle, a Santa Caterina, nel sud del Paese, nel fine settimana.

Secondo quanto spiegato dall'ex capo di Stato, alla raccolta "hanno contribuito più di un milione di persone". E i soldi "sono sufficienti" per pagare tutte le multe ricevute.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA