Elezioni in Guatemala, al lavoro missione di osservatori Ue

Un gruppo di 40 membri di lungo periodo della Missione di osservazione elettorale dell'Unione europea (Ue) ha cominciato la sua attività ieri nei 22 dipartimenti guatemaltechi e nella capitale, in vista del ballottaggio del 20 agosto in cui si deciderà chi, fra la conservatrice Sandra Torres e il progressista Bernardo Arévalo, succederà al presidente uscente Alejandro Giammattei.

Come avvenuto nel primo turno del 25 giugno, la Ue dispiegherà quasi 100 persone su tutto il territorio guatemalteco, fra esperti in materia elettorale e osservatori.

Commentando la situazione, il vice responsabile della Missione, Manuel Sánchez de Nogués, ha detto: "Vediamo che i preparativi per il voto sono cominciati, e che i due candidati sono impegnati nella campagna elettorale. E' molto importante che il processo si svolga in ogni momento rispettando la volontà dei cittadini".

Alludendo poi alle interferenze della Procura che ha cercato di sospendere il ballottaggio con accuse al movimento Semilla di Arévalo, Sánchez de Nogués ha aggiunto: "Speriamo che i cittadini, che hanno già dimostrato il loro fermo impegno con la democrazia il passato 25 giugno, possano scegliere liberamente fra i due candidati che si sono aggiudicati il passaggio al secondo turno".



