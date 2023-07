Nuovi scioperi e proteste in Perù contro la presidente Boluarte

Nuovi cortei, proteste e scioperi in varie regioni del Perù contro il governo di Dina Boluarte nei due giorni di festa nazionale, oggi e domani, per celebrazione dell'anniversario dell'indipendenza.

Centinaia di manifestanti e sindacati sono mobilitati per chiedere la dimissioni della presidente. Le marce, iniziate già nei giorni scorsi, con momenti di tensione a Puno e Arequipa, si protrarranno fino a domani. Lo riporta l'online di La Republica.

Per il terzo giorno consecutivo, nella regione di Puno è stato bloccato l'accesso al ponte internazionale di Ilave tra Perù e Bolivia, mentre a Arequipa la polizia ha lanciato un lacrimogeno contro i manifestanti.



