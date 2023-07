'L'Uruguay una nuova frontiera per gli investimenti' italiani

"L'Uruguay è una nuova frontiera per gli investimenti". Ne è convinto l'ambasciatore italiano a Montevideo, Giovanni Battista Iannuzzi, che in un'intervista all'ANSA mette in luce i punti di forza di questo angolo di Sudamerica, caratterizzato da "una forte stabilità politica, un pil in crescita, interessanti agevolazioni, ed un basso livello di corruzione".

Un Paese a forte vocazione agricola, ma anche "un'eccellenza per i suoi software e prodotti high-tech", con interessanti occasioni di investimento per l'Italia nei settori dell'energia e forestale.

In particolare - spiega l'ambasciatore - c'è un ambizioso piano sulle fonti alternative (soprattutto eolico, biomassa e idrogeno verde), che dovrebbe garantire una piena autosufficienza all'Uruguay, dove attualmente il 97% dell'elettricità proviene dal rinnovabile".

Ma anche "la viticoltura costituisce un'opportunità per le nostre imprese, che potrebbero beneficiare di dazi ridotti all'interno del Mercosur e di altri Paesi latinoamericani, conquistando una posizione di vantaggio, rispetto all'esportazione dall'Europa", osserva Iannuzzi.

E al settore del vino si accompagna quello della trasformazione del latte, dagli yogurt ai formaggi, comparto in cui per il momento, nella totale assenza degli italiani, prosperano i francesi di Lactalis e Danone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA