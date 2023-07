Ft, Lula pronto a varare un mega-piano per la transizione verde

Il Brasile è pronto a lanciare un piano per la transizione verde dal valore di centinaia di miliardi di dollari di investimenti pubblici e privati.

Un'iniziativa che gli amministratori auspicano diventi la politica distintiva del terzo mandato del presidente progressista Luiz Inacio Lula da Silva. Lo anticipa il Financial Times.

Secondo Ft, il pacchetto - che sarà presentato tra agosto e settembre - comprenderà un centinaio di iniziative tra cui il commercio di carbonio, la bio-economia e l'adattamento delle infrastrutture, in sei diverse aree politiche.

Tra le prime iniziative ci sarà una legge per la creazione di un mercato regolamentato del carbonio, che sarà inviata al Congresso nei prossimi mesi.

L'iniziativa prevede anche la riassegnazione dei fondi federali per la ricerca e lo sviluppo per concentrarsi sulle tecnologie verdi e l'espansione dell'istruzione tecnica nelle aree geografiche interessate, come la biotecnologia nella foresta pluviale amazzonica o le energie rinnovabili nel nord-est.

Con oltre il 90% dell'elettricità del Brasile già generata da energia pulita, in particolare l'energia idroelettrica, l'obiettivo è che il Paese si sviluppi come un hub per le tecnologie verdi, come l'idrogeno rinnovabile.



