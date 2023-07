Cile: Corte suprema conferma indennizzo per 31 minatori

La Corte Suprema del Cile ha confermato l'obbligo di risarcimento per 31 dei 33 minatori che nel 2010 rimasero intrappolati fra il 5 agosto e il 12 ottobre in una galleria a 700 metri di profondità della miniera di oro e rame San José, 45 chilometri a nord di Copiapó.

In questo modo, riferisce il portale di notizie, El Mostrador, il massimo tribunale cileno ha respinto un ricorso presentato dal Consiglio di difesa dello Stato (Cde) mirante ad escludere l'esistenza di responsabilità da parte dei pubblici poteri.

Nella sentenza, che ha invece verificato inadempienza di vari organismi pubblici che hanno reso possibile l'incidente, si stabilisce in modo definitivo che ogni minatore riceverà dallo Stato un indennizzo non di 80 milioni di pesos come stabilito in primo grado, ma di 40 milioni (quasi 44.000 euro).

La vicenda, che mantenne col fiato sospeso l'opinione pubblica mondiale per 69 giorni, è stata portata sugli schermi nel 2015 con il titolo 'The 33' dalla regista Patricia Riggen che si è avvalsa del romanzo 'La montagna del tuono e del dolore' del premio Pulitzer Hector Tobar e di un cast internazionale integrato da Antonio Banderas e Juliette Binoche.





