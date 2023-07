Brasile: Lula in attività dopo la terapia per il dolore all'anca

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha ripreso oggi il suo programma di impegni ufficiali dopo la "denervazione percutanea" eseguita all'anca in un ospedale di Brasilia.

Nell'agenda odierna del capo dello Stato vi sono colloqui nel palazzo di governo con il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, e con il capo di gabinetto, Rui Costa.

Tuttavia il segretariato per le Comunicazioni sociali della presidenza ha indicato che è stato annullato un previsto incontro di Lula con il presidente eletto del Paraguay, Santiago Peña, esponente del Partido colorado.

Ieri, si ricorda in un comunicato presidenziale, il leader brasiliano aveva cancellato tutti gli incontri in agenda per sottoporsi ad una "procedura minimamente invasiva nell'anca destra, denominata 'denervazione percutanea', con l'obiettivo di alleviare il dolore cronico percepito, fino all'esecuzione di un intervento chirurgico previsto per ottobre".

Quattro giorni fa i sanitari avevano eseguito una infiltrazione nella stessa anca dolorante di Lula, che però non aveva dato i risultati sperati.



