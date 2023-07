Ancora violenze in Ecuador prima delle elezioni generali

Reparti dell'esercito e della polizia nazionale hanno attaccato in Ecuador nelle ultime ore elementi della banda criminale di Los Tiguerones, con violenti scontri nella città di Esmeraldas, capoluogo dell'omonima provincia nord-occidentale, che si sono prolungati fino a notte inoltrata.

Attraverso le reti sociali i media ecuadoriani hanno confermato che, nell'ambito dello stato di emergenza vigente in varie zone colpite dalle violenze, "gli scontri a Esmeraldas sono stati particolarmente intensi".

Da parte sua la polizia ha indicato di aver "dispiegato ieri le sue forze non solo ad Esmeraldas, ma anche nei comuni di Rioverde ed Eloy Alfaro, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico".

Nell'ambito dell'articolata operazione, si è appreso, sono stati arrestati sette membri di Los Tiguerones, gruppo protagonista di ripetuti scontri con altre bande ecuadoriane nel carcere El LItoral di Guayas conclusosi dopo quattro giorni con un bilancio di 31 detenuti morti e altri 14 feriti.

Questa emergenza, e le altre causate da omicidi - come quello del popolare sindaco di Manta, Agustín Intriago - o dalla crescente attività dei narcos impegnati ad esportare cocaina verso Stati Uniti ed Europa, potrebbero mettere a rischio il regolare svolgimento delle elezioni presidenziali e legislative del 20 agosto.



