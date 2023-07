L'Argentina prima in America Latina nella Guida Michelin

La Guida Michelin sbarca in Argentina, primo Paese dell'America Latina di lingua spagnola ad essere preso in esame dagli ispettori della prestigiosa guida, con Buenos Aires e Mendoza nell'esclusiva selezione di destinazioni gastronomiche globali.

"Siamo qui perché crediamo che Buenos Aires e Mendoza siano due spot gastronomici incredibili", ha affermato la direttrice della comunicazione di Michelin Experiences, Elisabeth Boucher-Anselin, aggiungendo: "Buenos Aires è una città di classe mondiale per il settore gourmet, e Mendoza è da anni al centro dell'attenzione per la qualità del vino e della gastronomia delle sue cantine".

L'arrivo della Guida Michelin rappresenta "un punto di svolta per il settore", ha commentato il ministro argentino del Turismo, Matias Lammens, che si è augurato un "boom di investimenti nel settore" grazie a questo nuovo riconoscimento di eccellenza. "L'Argentina è il primo Paese della regione in termini di turismo ricettivo", ha indicato inoltre Lammens, sottolineando che "il comparto rappresenta già il 10% del Pil ed è una delle grandi scommesse per lo sviluppo futuro".



