Brasile: Lula si opera all'anca ad ottobre dopo G20 e Onu

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha confermato oggi che subirà un intervento chirurgico per alleviare il dolore all'anca, probabilmente ad ottobre.

In dichiarazioni in diretta attraverso le sue reti sociali, Lula ha spiegato di avere "un problema alla testa del femore", precisando che "sono come un calciatore che non vuole dire all'allenatore che sente dolore e quindi non va in panchina.

Vuole continuare a giocare e fa finta di non soffrire".

Il capo dello Stato ha indicato che l'operazione dovrebbe avvenire ad ottobre, dopo la sua partecipazione a settembre al G20 in India e la visita a New York per parlare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

"Quando sarò convalescente - ha infine detto - "il vicepresidente] Alckmin assicurerà la guida del Paese. Con la massima tranquillità perché ho piena fiducia in Alckmin, che è un partner straordinario".

Domenica scorsa, Lula ha avuto bisogno di una infiltrazione nell'ospedale siro-libanese di San Paolo, ma apparentemente il dolore è tornato il giorno dopo.



