Brasile: Lula sarà operato all'anca entro la fine dell'anno

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per curare l'artrosi all'anca entro la fine dell'anno: lo ha comunicato l'ufficio stampa della Presidenza.

Ieri, il capo dello Stato era andato all'ospedale Sirio-Libanese di San Paolo per farsi fare un'iniezione nella regione ed alleviare così il dolore, riapparso con frequenza negli ultimi mesi.

L'operazione che Lula farà nei prossimi mesi è "un intervento programmato, niente di urgente", ha precisato l'ufficio stampa.

L'intervento è previsto per ottobre, ma la data esatta dipende dal paziente. Secondo i medici sarà fatto "quando non potrà più sopportare il dolore".



