Onu, garantire elezioni libere, eque e trasparenti in Guatemala

Anche l'Onu, dopo l'Organizzazione degli Stati americani (Osa) e l'Unione europea, ha espresso i suoi timori sul processo elettorale in Guatemala.

In un comunicato, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha affermato che sta seguendo "con grande preoccupazione" le tensioni elettorali nel Paese ed ha sottolineato che gli Stati membri "sono responsabili di garantire elezioni trasparenti, libere, eque, prive di intimidazioni e coercizioni".

La condanna di Guterres arriva nel bel mezzo delle manovre che cercano di squalificare il partito progressista Semilla e il suo candidato, Bernardo Arévalo de León, dal partecipare al ballottaggio del 20 agosto, in cui affronteranno la candidata di destra ed ex 'first lady', Sandra Torres.

Nel frattempo, la Corte costituzionale guatemalteca ha dichiarato che il ballottaggio presidenziale del 20 agosto è "garantito", respingendo così una richiesta di "protezione" da parte del Tribunale superiore elettorale. Quest'ultimo chiedeva che la Corte ordinasse "in via preventiva" di evitare azioni che ostacolerebbero lo svolgimento delle elezioni. La richiesta arriva dopo due irruzioni della magistratura nella sede del Tse.





