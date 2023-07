La crisi economica a Cuba irrompe in parlamento

Si concludono oggi, all'Avana, tre giorni di intensi dibattiti al parlamento cubano in cui vengono affrontati temi cruciali come la crisi della produzione agricola e la lotta ai frequenti blackout sull'isola, che sta attraversando la peggiore crisi economica dagli anni Novanta. La sessione ordinaria (la prima della decima legislatura dopo le elezioni) è presieduta dal generale dell'esercito Raúl Castro Ruz e dal presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La mancanza di generi alimentari ha occupato parte dei lavori, in un momento in cui la popolazione si lamenta regolarmente della mancanza di cibo e dei prezzi elevati dei beni di consumo.

Il sistema energetico nazionale è un altro degli argomenti più discussi. Il ministero dell'Energia e delle miniere (Minem) e l'Unione elettrica statale (Une) hanno compiuto "progressi in termini di soluzioni", è stato sottolineato, sebbene "non siano ancora sufficienti". Secondo il governo, a maggio si è avuta una diminuzione del 35% delle interruzioni di corrente, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



