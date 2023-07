Amazzonia:ministra Guajajara, 'i nativi siano più ascoltati'

Bisogna incrementare la rappresentatività dei popoli nativi della foresta ai dibattiti sull'Amazzonia, affinché vengano ascoltate anche le loro voci: lo ha sostenuto la ministra brasiliana delle popolazioni indigene, Sonia Guajajara, in un'intervista esclusiva all'ANSA.

Tra l'8 e il 9 agosto la città di Belém, scelta come sede della Cop30 nel 2025, ospiterà un atteso vertice dei presidenti dei Paesi amazzonici per discutere di protezione ambientale e di sviluppo sostenibile.

L'evento è stato convocato dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mira a stabilire una posizione comune da portare al prossimo vertice dell'Onu sul clima, la Cop28 di Dubai.

"È necessario aumentare la partecipazione indigena a questi processi di discussione sulla protezione dell'Amazzonia e negli spazi decisionali", ha sottolineato Guajajara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA