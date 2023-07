Il film di Barbie irrita in Brasile il movimento evangelico

Il movimento evangelico brasiliano è in fermento dopo l'uscita ieri nelle sale di tutto il Paese del film 'Barbie', che a suo avviso sarebbe legato a valori sociali "eccessivamente progressisti".

Sui social, gli account e i canali legati al movimento neo-pentecostale appaiono numerose le voci di dissenso per l'impostazione della produzione cinematografica americana che rappresenterebbe "valori LGBTQIA+ e scelte progressiste che snaturano il tradizionale progetto della famiglia".

Secondo i media brasiliani il deputato dello stato di Minas Gerais Alê Portela, del conservatore Partito Liberale legato all'ex presidente Jair Bolsonaro, ha raccomandato ai genitori di non portare i figli a vedere quel film, come parte della lotta contro "il capovolgimento dei valori".

Il deputato ha anche affermato senza mezzi termini che il film promuove "personaggi lesbici, gay, bisessuali e transgender", mentre la terapista cristiana Nakata Neri si è detta "scioccata" dal lungometraggio, che "rende popolare il comportamento omoaffettivo e transgender".

E' di tutt'altro avviso sul film interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, la first lady Jania da Silva che attraverso il suo account Twitter ha pubblicato la frase : "E queste ragazze Barbie?", in riferimento ad una sua foto sorridente e in abito rosa, accanto alla ministra della Salute Nisia Trindade, con indosso una camicetta dello stesso colore.





