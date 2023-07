Guatemala: nuova irruzione presso il Tribunale elettorale

In Guatemala, la Procura speciale contro l'impunità (Feci) ha fatto irruzione per la seconda volta nella sede del Tribunale supremo elettorale (Tse) ed ha emesso un mandato di arresto nei confronti di una responsabile del Catasto dei cittadini.

L'azione fa seguito al rifiuto del Tse di cancellare la personalità giuridica del movimento progressista Semilla, guidato da Bernardo Arevalo. Quest'ultimo, uscito a sorpresa secondo il 25 giugno, al primo turno delle elezioni, dovrebbe contendersi la presidenza del Paese al ballottaggio del 20 agosto contro la candidata di destra, Sandra Torres.

In questa nuova irruzione, la Procura era alla ricerca di prove e documenti personali del Tse, dopo che aveva già svolto un'analoga indagine la scorsa settimana. La stessa Procura aveva disposto la sospensione di Semilla, accusandolo di essersi registrato come partito politico con firme false.



