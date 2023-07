Panama, l'ex presidente Martinelli condannato a 10 anni

L'ex presidente del Panama, Ricardo Martinelli (al governo dal 2009 al 2014) è stato rinviato a giudizio per riciclaggio di denaro e condannato a 10 anni e otto mesi di reclusione. Martinelli - 71 anni, candidato nuovamente alla presidenza del Paese alle elezioni del maggio 2024 - secondo l'accusa ha scalato la casa editrice Panama America, presumibilmente con soldi pubblici.

La sentenza, di primo grado e quindi impugnabile, dispone "lo scioglimento di due società e la deconfisca delle quote di una casa editrice, a favore dello Stato, nonché l'amministrazione dei beni mobili e immobili di detta casa editrice ", si legge nelle motivazioni della giudice liquidatrice delle Cause penali, Baloísa Marquinez.

Insieme a Martinelli sono state condannate altre quattro persone per riciclaggio, mentre dieci sono state assolte, viene precisato nella sentenza.

L'ex presidente, che si dice "perseguitato politicamente", è accusato anche di riciclaggio di denaro nel caso di corruzione della società di costruzioni brasiliana Odebrecht, il cui processo dovrebbe iniziare il mese prossimo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA