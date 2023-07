Colombia, scontro tra bus e tir: almeno 8 morti e 9 feriti

Otto persone sono morte in uno scontro frontale tra un autobus e un tir nel dipartimento di La Guajira, nel nord della Colombia. Lo rende noto la polizia locale.

L'incidente è avvenuto sulla strada che collega la capitale del dipartimento, Riohacha, alla località turistica di Palomino.

"Al momento ci sono otto morti, tra cui un minore, e nove feriti che sono stati portati nei centri sanitari vicini", ha detto il colonnello Francisco Javier Castro. La polizia suppone che uno dei due autisti si sia addormentato.

Gli incidenti stradali sono una delle principali cause di morte in Colombia: nel 2022 sono state 7.200 le vittime nel Paese sudamericano da 50 milioni di abitanti, il 13% in più rispetto all'anno precedente.



