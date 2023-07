Colombia, esondazioni a Quetame, sale a 15 bilancio dei morti

In Colombia è salito a 15 il bilancio delle vittime provocate ieri dalle esondazioni in una zona rurale del comune di Quetame, a 77 km di distanza dalla capitale, Bogotà. Altre sei persone sono rimaste ferite, mentre ci sarebbe anche un numero imprecisato di dispersi.

Il governatore del dipartimento di Cundinamarca, Nicolás García, ha spiegato che le forti piogge hanno aumentato improvvisamente il livello di quattro torrenti che depositano le loro acque nel fiume Contador. Quest'ultimo, riempitosi di pietre e resti di terra, è straripato portando via le case situate sulle sue sponde e colpendo in particolare la popolazione rurale di Naranjal, che in questo periodo dell'anno soffre solitamente per la siccità.

La piena ha colpito anche le basi del ponte Naranjal, che collega Bogotá con Villavicencio, nel dipartimento di Meta, causando danni alla locale autostrada.



