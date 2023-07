Giornalisti messicani in piazza dopo l'omicidio di Nelson Matus

Decine di giornalisti hanno manifestato nel porto di Acapulco, nello Stato messicano di Guerrero, per chiedere alle autorità statali e federali di fra luce sull'uccisione del collega Nelson Matus avvenuta sabato. I dimostranti hanno bloccato ieri il viale principale Costera Miguel Aleman, portando striscioni e croci di cartone, mentre gridavano slogan che chiedevano giustizia.

"Proviamo angoscia nel pensare che qualcuno di noi possa essere il prossimo", ha detto Ernesto Caballero durante la protesta. Matus era direttore del portale di notizie Lo Real de Guerrero, specializzato in cronaca nera. Secondo la Procura, è stato assassinato nel porto di Acapulco, nel parcheggio di un centro commerciale del quartiere Emiliano Zapata. Finora non ci sono stati arresti legati a questo crimine.



