La moglie di Bolsonaro vuole candidarsi alla presidenza nel 2026

L'ex first lady brasiliana, Michelle Bolsonaro, ha espresso la sua intenzione di candidarsi alla presidenza del Paese alle elezioni del 2026 dopo che suo marito, l'ex presidente Jair Bolsonaro, è stato condannato all'ineleggibilità fino al 2030 dal Tribunale superiore elettorale (Tse).

"Ho potuto vedere con i miei occhi la realtà delle persone che ne hanno più bisogno. Dio mi ha forgiato in quel momento per potermi prendere cura di queste persone. E il desiderio nel cuore di arrivare alla Presidenza", ha detto Michelle, presidente dell'ala femminile del Partito liberale (Pl, di destra).

La moglie di Bolsonaro ha iniziato questo fine settimana a João Pessoa, capoluogo dello Stato di Paraíba, un tour nella regione del nord-est, tradizionale feudo elettorale dell'attuale presidente, il progressista Luiz Inacio Lula da Silva.

Con Bolsonaro fuori dalla corsa elettorale, sono emersi come possibili candidati per la destra anche i nomi del governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas, e del governatore di Minas Gerais, Romeu Zema. Lo stesso Bolsonaro, intanto, si starebbe sempre più convincendo del potenziale rappresentato dalla candidatura della moglie.



