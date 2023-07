Salvato turista italiano disperso per 3 giorni in Amazzonia

In Brasile, un turista italiano scomparso per tre giorni è stato salvato dai vigili del fuoco ieri in un'area di foresta vicino al comune di Presidente Figueiredo, nell'interno dello Stato di Amazonas. Lo riporta il sito brasiliano G1 spiegando che, secondo i vigili del fuoco, il turista - la cui identità non è resa nota - ha subito un "attacco psicotico" nella foresta.

"Durante le ricerche, abbiamo trovato il turista disorientato. Lo abbiamo immobilizzato su una barella e portato all'ospedale più vicino", ha detto il caporale José dos Santos.

Dopo i soccorsi, il turista è stato portato in un ospedale cittadino e ora si sta riprendendo.



